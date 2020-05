Για 19 χρόνια έκανε αυτό που όριζε το προσωνύμιό του. «El tractor», δηλαδή το τρακτέρ, λόγω της χαρακτηριστικής ευκολία και τάσης να οργώνει την αριστερή πτέρυγα της Ίντερ και της εθνικής Αργεντινής.

Το τέλος αυτής της ανεξάντλητης κούρσας γράφτηκε μόλις έξι χρόνια πριν, σαν να επρόκειτο για σουρεαλιστικό έργο. Ο Χαβιέρ Ζανέτι, ο αειθαλής καπιτάνο των Νερατζούρι και της Αλμπισελέστε έδωσε το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του, στο φινάλε του Campionato με αντίπαλο την Κιέβο Βερόνα. Ο Βάλτερ Ματσάρι τον έχρισε βασικό, εκείνος φόρεσε για τελευταία φορά το περιβραχιόνιο που είχε γίνει προέκταση του μπράτσου του και έβγαλε το 90λεπτο, μόλις για δεύτερη φορά στη σεζόν. Οι τιμητικές εκδηλώσεις προς το πρόσωπό του είχαν προηγηθεί στο τελευταίο εντός έδρας ματς με αντίπαλο τη Λάτσιο, οπότε το μόνο που είχε να κάνει ήταν να ηγηθεί της ομάδας του.

Δεν θα μπορούσε, όμως, να κάνει αλλιώς για τον τελευταίο του χορό, από το να τιμήσει στο έπακρο το ίδιο άθλημα, έτσι όπως έκανε ακούραστα σε έκταση τριών δεκαετιών. Διάστημα στο οποίο κατέκτησε τα πάντα ως δοσμένος Ιντερίστα.

#OTD in 2014: Javier Zanetti played his final game:

5 Serie A

4 Supercoppa Italiana

4 Coppa Italia

1 Champions League

1 UEFA Cup

1 Club World Cup

Some career that is pic.twitter.com/TcPLmhWm6e

— Fanzine (@Fanzinecom) May 18, 2020