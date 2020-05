Οι πιο «άρρωστες» ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο σε ένα βίντεο (vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συγκρίνεται από τους θαυμαστές του ποδοσφαίρου, με τον μεγάλο του αντίπαλο Λιονέλ Μέσι. Μάλιστα, οι απόψεις διίστανται, καθώς οι δύο αστέρες του ποδοσφαίρου δεν σταματάνε να εκπλήσσουν τους πάντες με τα κατορθώματα τους.

Πολλές φορές ο Πορτογάλος έχει «κατηγορηθεί» ότι προτιμάει να σκοράρει ο ίδιος τα γκολ, παρά να τα μοιράζει σε συμπαίκτες του. Παρ' όλα ο άσος της Γιουβέντους μέχρι στιγμής στην καριέρα του τόσο με συλλόγους όσο και με τη χώρα του, μετράει 251 ασίστ. Ο Λιονέλ Μέσι από την πλευρά του ξεπερνάει τον Ρονάλντο αρκετά σε αυτόν τον τομέα έχοντας 292.

Παρ' όλα αυτά ο 35χρονος επιθετικός των «μπιανκονέρι» έχει ξεπεράσει τους Τσάβι και Ινιέστα των 179 και 236 ασίστ αντίστοιχα.

Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι τον έχουν χαρακτηρίσει εγωιστή, ωστόσο τα στατιστικά μιλάνε από μόνα τους.

Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε το βίντεο με τις πιο τρελές και απίθανες ασίστ του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Just a reminder that Cristiano Ronaldo is the most underrated playmaker of this generationpic.twitter.com/aZFxDfvNnb

— Lisi(Fan account) (@CristianoRole) May 16, 2020