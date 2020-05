Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Ρινάλντι, την περασμένη Παρασκευή είχε διακομιστεί στο νοσοκομείο στο Βαρέζε με έντονη αδιαθεσία και από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αντιλήφθηκε το πολύ σοβαρό πρόβλημα που είχε...

Αμέσως τοποθετήθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, όμως, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Ο Αντρέα Ρινάλντι, λίγες μέρες πριν γιορτάσει τα 20α του γενέθλια άφησε την τελευταία του πνοή σκορπώντας πόνο και θλίψη στην οικογένειά του, την Αταλάντα και το ποδόσφαιρο...

After 3 days in hospital after suffering an aneurism Andrea Rinaldi has sadly passed away at the age of 19.

Our thoughts are with the friends and family of Andrea and the entire Atalanta family.

RIP Andrea pic.twitter.com/WQJP8TiAad

— Atalanta News (@AtalantaNewsUK) May 11, 2020