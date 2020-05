Με την Ιταλία σιγά – σιγά να επιχειρεί άρση του lockdown σταδιακά και με προσοχή, οι πολίτες της γειτονικής μας χώρας αρχίζουν και κυκλοφορούν πολύ περισσότερο από τις προηγούμενες πολύ δύσκολες εβδομάδες.

Στο πλαίσιο της βοήθειας στον συνάνθρωπο και της δικής της συμβολής στις συνθήκες της πανδημίας, η Ρόμα φροντίζει ώστε σε κεντρικά σημεία της Ρώμης να υπάρχουν άτομα που μοιράζουν δωρεάν από μέρους της ομάδας μάσκες και προϊόντα υγιεινής, όπως αντισηπτικά!

On Monday the club began handing out masks and other supplies at key points throughout Rome, as phase 2 of Italy's lockdown began...

#ASRoma #RomaCares

— AS Roma English (@ASRomaEN) May 5, 2020