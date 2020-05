Serie A: Με το ok της Κυβέρνησης επιστροφή στις προπονήσεις!

Virtual Sports* στο επίκεντρο του καζίνο. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Αν και ορισμένες ομάδες είχαν προαποφασίσει να ξαναμπούν στις εγκαταστάσεις τους και ν' αρχίσουν τη δουλειά για να πιέσουν ακόμα περισσότερο για τη συνέχιση της αγωνιστικής περιόδου, η Κυβέρνηση φαίνεται ότι άναψε και το πράσινο φως για να γίνει αυτό απόλυτα νόμιμα.

Όπως αναφέρει ο Φραντσέσκο Πόρτσιο, δημοσιογράφος, εκ των συνεργατών του δημοφιλή και έγκυρου ρεπόρτερ, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, η Κυβέρνηση της Ιταλίας έδωσε το ok.

Αυτή η συγκατάθεση θα αφορά ατομικές προπονήσεις μέχρι και τη 17η Μαΐου, όταν και πιθανότατα θα ενταθεί το πρόγραμμα των ομάδων για να οριοθετηθεί η ημερομηνία επανεκκίνησης του πρωταθλήματος...

The Italian government has given the go. From tomorrow, Serie A clubs can do optional individual trainings in their training centers until May 17th.

