«Ο Ζιρού έχει συμφωνήσει με την Ιντερ για το καλοκαίρι»

Ο Ζιρού τη φετινή σεζόν, δεν κατάφερε να πάρει αρκετά παιχνίδια στα πόδια του. Τον Ιανουάριο βρέθηκε πολύ κοντά στο να μετακομίσει στην Ιταλία για λογαριασμός της Ιντερ. Ωστόσο δεν συνέβη ποτέ, παραμένοντας στο ρόστερ των «μπλε».

Παρ' όλα αυτά το καλοκαίρι ο υψηλόσωμος στράικερ, μένει ελεύθερος από την Τσέλσι και όπως τονίζει χαρακτηριστικά η «Tuttosport», τα έχει βρει σε όλα με την Ιντερ, ενόψει της νέας σεζόν.

Μάλιστα το δημοσίευμα συνεχίζει λέγοντας πως ο Ζιρού υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια, με τις ετήσιες απολαβές του να ξεπερνάνε τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

DailyMail: Olivier Giroud 'agrees personal terms with Inter Milan' and looks set to leave Chelsea in the summer https://t.co/D5XMD0PCTL #ChelseaFC

— ChelseaFC News (@Dream_ChelseaFC) April 19, 2020