Σαν σήμερα: Το χατ-τρικ του Κακά και η αποθέωση από τους οπαδούς της Μίλαν (vid)

Ακόμα και σήμερα ο Βραζιλιάνος θεωρείται ως ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μίλαν. Λογικό άλλωστε αν αναλογιστεί κανείς την συνεισφορά του στους «ροσσονέρι».

Σε 307 συμμετοχές, βρήκε τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 104 φορές, έχοντας και 8​5 ασίστ. Απίστευτα νούμερα.

Μάλιστα, έχει πετύχει και τρία χατ-τρικ με τη φανέλα της Μίλαν. Σαν σήμερα (20/04) το 2008 ήταν ένα από αυτά.

Κόντρα στη Ρετσίνζα Κάλτσιο, ο Κακά με δύο πέναλτι και ένα δυνατό διαγώνιο σουτ, έστειλε την μπάλα στο πλεκτό τρεις φορές, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της Μίλαν. Για την ιστορία οι «ροσονέρι» επικράτησαν με 5-1 σε εκείνο το ματς.

#OnThisDay, 2008 @KAKA sealed his last Rossonero hat-trick

Kaká incontenibile firma la sua ultima tripletta rossonera

