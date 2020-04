Απίθανη κίνηση, τρομερός χαρακτήρας από το ποδοσφαιρικό τμήμα των «τζιαλορόσι» που δέχθηκαν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην οικονομική ισορροπία του κλαμπ για τους επόμενους μήνες, όταν θ' αρχίσει να φαίνεται ο αντίκτυπος της πανδημίας.

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Ρόμα, παίκτες, προπονητής και τεχνικό επιτελείο εθελοντικά και δίχως την παραμικρή πίεση από τον σύλλογο, αποφάσισαν να συνεχίσουν για τέσσερις μήνες δίχως να πάρουν χρήματα, προκειμένου να βοηθήσουν στις πολύ δύσκολες μέρες και να μην αντιμετωπίσει η ομάδα τεράστια εμπόδια!

#ASRoma’s first team players as well as coach Paulo Fonseca, and his staff, have volunteered to forgo four months’ salary this season to help the club navigate the economic crisis that has engulfed the world of football since the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/H3DJz8Z7B0

