Κορονοϊός: Έτοιμο το νοσοκομείο στο Μπέργκαμο με την βοήθεια των οπαδών της Αταλάντα (vid)

Η Ιταλία είναι δυστυχώς η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη από τον κορονοϊό, με το Μπέργκαμο από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα. Οι οπαδοί της Αταλάντα, της ομάδας σύμβολο του Μπέργκαμο θέλησαν από την πλευρά τους να βοηθήσουν όσο μπορούν και μαζί με άλλους φορείς κατάφεραν σε μία βδομάδα να βοηθήσουν στο να γίνει ένα πρόχειρο νοσοκομείο. Μια πραγματικά εξαιρετική και απίστευτα χρήσιμη κίνηση που ευχή όλων μας είναι να βοηθήσει όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται στην μάχη τους με τον Covid-19.

One week after the temporary hospital in #Bergamo is ready #bergamononsiferma #bergamomolamia #ultras pic.twitter.com/Xobm4zKaEj

— CurvaNordBergamo (@sostienilacurva) April 1, 2020