Ο «Μεγαλέξανδρος» της Γιουβέντους συνομιλούσε με θαυμαστές του, το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο της παραμονής στο σπίτι λόγω της έξαρσης του Covid-19 και προσπαθούσε να κάνει τον κόσμο να περάσει λίγη ώρα ξεγνοιασιάς μαζί του.

Τα παιδιά του Ντελ Πιέρο έπαιζαν μπάλα ακριβώς πιο δίπλα κι όμως εκείνος, με το πουκάμισό του και αρκετά χαλαρός, όχι απλά δεν ενοχλήθηκε, αλλά... συμμετείχε κιόλας!

Όποτε η μπάλα πήγαινε σ' εκείνον, έκανε κεφαλιά και την έδιωχνε πάλι προς τα παιδιά του, συνεχίζοντας την κουβέντα που είχε!

When @delpieroale is on Instagram live but his kids are playing ball in the background, what do you think Ale does when it comes flying at him?

And it doesn't just happen once pic.twitter.com/VFtoUeGlTb

— Italian Football TV (@IFTVofficial) March 29, 2020