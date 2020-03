Θετικός στην περικοπή του μισθού του ο Ρονάλντο (pic)

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Ο Ρονάλντο μετά από συζητήσεις που είχε με την διοίκηση των «μπιανκονέρι» δέχθηκε την πρόταση που του κατατέθηκε για μείωση των απολαβών του. Αυτό σημαίνει πως ο 35χρονος άσος θα έχει απώλεια κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε πως λίγες ημέρες νωρίτερα ο Πορτογάλος βοήθησε τα νοσοκομεία της χώρας του, καταβάλλοντας ένα μεγάλο ποσό. Επίσης, βλέποντας όλη αυτή την δύσκολη κατάσταση που περνάει η χώρα του πρόκειται να προχωρήσει και στην αγορά ιατρικού εξοπλισμού για νοσοκομεία που έχουν μεγάλη ανάγκη.

Περικοπές μισθών θα πραγματοποιηθούν και στους υπόλοιπους παίκτες του συλλόγου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και η «TuttoSport» και εκτός απροόπτου θα ακολουθήσουν κι αυτοί το παράδειγμα του Ρονάλντο, μετά τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ιταλία, εξαιτίας του Covid-19.

During the last 15 hours,

Cristiano Ronaldo has donated five ventilators for intensive therapy in the Madeira region to fight against coronavirus.

He has asked to lower his annual salary by 3.8m to help Juventus pay staff wages.

Man of humanity @Cristiano pic.twitter.com/JBnanWfshs

Mayakos Finest (@cebkim254) March 28, 2020