Συγκλονιστικό μήνυμα της Ρόμα για τους ήρωες γιατρούς

Ανάμεσα στους χιλιάδες νεκρούς από την λαίλαπα του κορονοϊού, υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι στις ιατρικές υπηρεσίες, η προσπάθεια των οποίων δεν αναγνωρίζεται όσο θα έπρεπε.

Η Ρόμα ανέβασε ένα συγκλονιστικό μήνυμα για να ζητήσει αυτή την αναγνώριση: «Τουλάχιστον 18 γιατροί έχουν πεθάνει από τον ιό Covid-19 στην Ιταλία. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από σαράντα μέλη ιατρικού προσωπικού έχουν χάσει τις ζωές τους, ενώ φροντίζουν ασθενείς με κορονοϊό. Από την Ιταλία μέχρι το Ιράν, η Ρόμα θα αρχίσει να τιμάει την σπουδαία ιατρική ομάδα που δουλεύει στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα».

At least 18 doctors have died of Covid-19 in Italy. Around the world, more than 40 medical staff have lost their lives whilst treating patients with coronavirus. From Italy to Iran, this week #ASRoma will start honouring the brave medical staff who work on the frontline every day pic.twitter.com/RoOd1gycZW

