Τα απομονωμένα γενέθλια του 81χρονου Τραπατόνι: «Μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς» (pic)

Τα πιο περίεργα γενέθλια της ζωής του βίωσε σήμερα Τρίτη (17/3) ο Τζιοβάνι Τραπατόνι. Ο προπονητής – μύθος του ιταλικού ποδοσφαίρου έκλεισε τα 81 του χρόνια και το έκανε σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού.

Ο άλλοτε τεχνικός των Μίλαν, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπάγερν Μονάχου και Μπενφίκα, μεταξύ άλλων, είναι κλεισμένος στο σπίτι του στην περιοχή Κουζάνο Μιλανίνο (στην πληγείσα Λομβαρδία) μαζί με την σύζυγό του Πάολα.

Ο εν ενεργεία προπονητής με τα περισσότερα ιταλικά πρωταθλήματα στην συλλογή του (εφτά συνολικά, έξι με την Γιουβέντους και ένα με την Ίντερ), στερήθηκε την χαρά της συντροφιάς των παιδιών και των εγγονών του, αλλά κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνει υγιής, ώστε να τους δει σύντομα από κοντά, όταν όλα με τον ιό Covid-19 θα έχουν τελειώσει.

«Δεν είναι εύκολο να ζεις σε απομόνωση, αλλά έχουμε το χρέος να βοηθήσουμε αυτούς που δουλεύουν σκληρά για να περιορίσουν την εξάπλωση» ανέφερε σε μήνυμά του ο «Τραπ», προσθέτοντας πως «εμείς οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια, γιατί είμαστε και οι πιο ευπαθείς. Η συμβουλή μου; Stay Home, Stay Safe (μείνετε σπίτι, μείνετε ασφαλείς)».

Ringrazio tutti di cuore per gli auguri!

Vivere in isolamento non è facile, ma abbiamo il dovere di aiutare coloro che stanno lavorando duramente per contenere l'emergenza, limitando quei comportamenti che potrebbero peggiorare la situazione. pic.twitter.com/zJAAlI6NEE

— Giovanni Trapattoni (giovanni_iltrap) March 17, 2020