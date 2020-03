Στην Ιταλία μετρούν περισσότερους από 1.200 νεκρούς, καθημερινά τα κρούσματα του Covid-19 αυξάνονται, τις τελευταίες μέρες δοκιμάζεται πλέον και το νότιο κομμάτι της χώρας και η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως φυσικά και η Ισπανία.

Η Serie A αναβλήθηκε μαζί με κάθε άλλη αθλητική δραστηριότητα και ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γραβίνα, ανέφερε: «Η 2α Απριλίου είναι πολύ νωρίς για να σκεφτούμε την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ακόμα και οι αρχές Μαΐου αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ θεωρητικό...».

Στο ίδιο μήκος κύματος είχε μιλήσει και ο πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών, Νταμιάνο Τομάζι

