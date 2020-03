Όπως ανέφερε η Marca σε πρωινό της δημοσίευμα - κρύβοντας λίγο αργότερα τη σχετική ανάρτηση - ο CR7 ενδεχομένως να προβεί σε μια τρομερή κίνηση εν μέσω της ταραχώδους κατάστασης που επικρατεί σε όλο τον κόσμο με τον Covid-19 και φανερώνει πως θέλει να βοηθήσει τους συνανθρώπους του εκμεταλλευόμενος τη δύναμη που έχει εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο σούπερ σταρ της Γιουβέντους φέρεται να έχει αποφασίσει να να μετατρέψει τα ξενοδοχεία του σε... νοσοκομεία ώστε να μπορούν να νοσηλευθούν και να βρουν κλίνες άτομα που έχουν προσβληθεί από τον ιό!

Μάλιστα, αναφέρεται ότι θα καλύψει μόνος του τους μισθούς των γιατρών και του προσωπικού που θα εργαστούν στο χώρο των ξενοδοχείων για το προσεχές διάστημα!

Cristiano Ronaldo will transform his chain of hotels into hospitals where the Coronavirus infected patients in Portugal will be able to be treated completely free of charge.

CR7 will also cover the salaries of all the doctors and workers. Incredible gesture, what a man. pic.twitter.com/MsCHgr7kJA

— FutbolBible (@FutbolBible) March 15, 2020