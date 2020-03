Η πρωτοπόρος της Serie B ετοιμάζεται για την επιστροφή στη μεγάλη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου έχοντας διαφορά 20 βαθμών στην κορυφή της βαθμολογίας.

Την Κυριακή δεν είχε κανένα πρόβλημα να φτάσει στο τελικό 4-0 επί της Πεσκάρα και οι παίκτες της ομάδας πανηγύρισαν με την κλασσική βουτιά μπροστά στην εξέδρα των οπαδών τους.

Μόνο που εκεί, λόγω κοροναϊού και απαγόρευσης, δεν υπήρχε ψυχή!

This is quality. Italian side Benevento defeated Pescara yesterday and ended up serenading their 'invisible' fans who are not allowed to attend games due to Coronavirus. It's a sad situation but the players are keeping the tradition alive. pic.twitter.com/saBdoUep0A

— FutbolBible (@FutbolBible) March 9, 2020