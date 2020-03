Γράφει ιστορία ο «1000άρης» Κριστιάνο Ρονάλντο (vid)

Συγκεκριμένα, ο άσος της Γιουβέντους, έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας 164 φορές, ενώ έχει αγωνιστεί σε 836 παιχνίδια (Σπόρτιγνκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους). Ο 35χρονος σταρ των 725 τερμάτων, στο ματς κόντρα στους νερατζούρι έφτασε τα 1000 παιχνίδια, αποδεικνύοντας πως έχει να προσφέρει πολλά ακόμα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

O αγώνας Γιουβέντους - Ιντερ, διεξήχθη χωρίς φιλάθλους, κάτι που δεν άρεσε στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος κατά την άφιξη του χαιρέτησε τους οπαδούς που δεν υπάρχουν.

