Κοροναϊός: Οι παίκτες της Πεσκάρα παρατάχθηκαν με μάσκες! (pic)

Ο κοροναϊός έχει προκαλέσει τον τρόμο στην Ιταλία, τα κρούσματα είναι εκατοντάδες, ενώ τα ματς διεξάγονται πλέον χωρίς κόσμο. Η Πεσκάρα προχώρησε ένα βήμα παραπάνω, αφού στο ματς με τη Μπενεβέντο (Serie B) παρατάχθηκαν οι παίκτες της με... μάσκες. Μάλιστα, ζήτησαν να παίξουν με αυτές, κάτι φυσικά που δεν έγινε δεκτό...

Serie B side #Pescara wanted to play wearing protective masks, were told to take them off by the referee. #SerieB #Coronavirus https://t.co/xnWV5spdNS

