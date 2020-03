Γιουβέντους – Ίντερ: Ο Κριστιάνο χαιρετάει τους αόρατους (λόγω κοροναϊού) οπαδούς! (vid)

Ποιος είπε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει χιούμορ; Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Γιουβέντους, κατά την άφιξή του στο γήπεδο για το ντέρμπι με την Ίντερ, χαιρέτησε δια χειραψίας τους... αόρατους οπαδούς που (δεν) τον περίμεναν, αφού το παιχνίδι διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω κοροναϊού.

Η στενοχώρια (για τα θύματα και τα κρούσματα), όπως και η φτώχεια, θέλει καλοπέραση και καλό χιούμορ...

Cristiano Ronaldo taking in this closed doors idea in the best way pic.twitter.com/cJYUVMOKE6

— TC. (TotalCristiano) March 8, 2020