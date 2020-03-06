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    ΚΙΜΚΙ 46

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    ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 45

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    ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 40

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    ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 28

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    ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 1

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    ΚΟΥΒΟΤ ΚΟΥΒΟΛΑ 74

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    ΝΟΚΙΑ 84

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    ΓΚΟΡΙΤΣΑ 54

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    KK HERMES ANALITICA 48

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    ΒΟΙΒΟΝΤΙΝΑ 69

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    ΜΛAΝΤΟΣΤ ΑΝΤΜΙΡAΛ 73

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    ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ 3

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    ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ 0

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    ΤΖΙΡΟΝΑ (Γ) 35

    vs

    ΚΑΝΤΙ ΝΤΟΥΡΖΕΛ (Γ) 25

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    ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ 0

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    ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 0

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    ΜΕΝΤΙΜΟΥΡΓΚΕ ΚAΚΟΒΕΤΣ 1

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    NK ΣΟΛΙΝ 0

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    ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 2

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    ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ 1

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    ΑΝΝΟΒΕΡΟ 2

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    ΟΥΜΕΑ 37

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    ΝΤΖΟΥΡΓΚAΡΝΤΕΝ 27

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    ΠΙΡΑΜΠΟΥ 4

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    HERLEV WOLFPACK 6

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    UNION VOCKLAMARKT 1

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    ΡΙΜΠΝΙΤΣΑ ΓΚΡΑΝΤΕΒΙΝΑΡ 0

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  • ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ -

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    ΑSΚ ΕΜΠΡΕΙΧΣΝΤΟΡΦ -

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    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΣΠAΡΤΑΚ ΣΟΥΜΠΟΤΙΤΣΑ (Γ) 0

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    ΚΛΕΚ ΖΡΕΝΖΑΜΙΝ (Γ) 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    OK PARTIZAN (W) 3

    vs

    OK ΜΠΕΟΓΚΡΑΝΤ (Γ) 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

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    ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 0

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    ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ 0

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    ΜΑΧΡΙΜΠ ΤΕΤΟΥAΝ 0

    vs

    ΑΤΛΕΤΙΚ ΓΙΟΣΟΥΦΙΑ 0

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    ΑΡΜΙΝΙΑ ΛΟΥΝΤΒΙΣΧΑΦΕΝ 0

    vs

    KAISERSLAUTERN II 0

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  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ 61

    vs

    ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ ΧΑΙΛAΝΤΕΡΣ 62

    vs

    ΤΣAΡΛΕΣΤΟΝ ΜΠΑΚAΝΙΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΙΣΙΓΚΑΝ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 82

    vs

    ΝΕΜΠΡAΣΚΑ ΚΟΡΝΧAΣΚΕΡΣ 58

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΙΜΠΕΡΤΙ ΦΛΕΙΜΣ 66

    vs

    ΣΤΕΤΣΟΝ ΧAΤΕΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    AMERICAN UNIVERSITY 59

    vs

    ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ 64

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΧAΙΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΟΥΚΙΣ 71

    vs

    ΙΛΙΝΟΙΣ ΦAΙΤΙΝΓΚ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΟΣΤΟΝ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ 69

    vs

    ΝΕΙΒΙ ΜΙΝΤΣΙΠΜΕΝ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ 71

    vs

    ΛΙΠΣΚΟΜΠ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΛΓΚΕΙΤ ΡΑΙΝΤΕΡΣ 83

    vs

    ΛΕΧAΙ ΧΟΚΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΣΕΝΤΡAΛ 86

    vs

    ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΓΚΙΣ 80

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ 68

    vs

    ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΟΝΕΚΤΙΚΑΤ 77

    vs

    ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 75

    vs

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΤ. ΡΕΝΤΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΠΕΘΟΥΝ ΚΟΥΚΜΑΝ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    vs

    ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΑΜ ΡΑΤΛΕΡΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΣΤΕΡΝ ΚΕΝΤΑΚΙ ΚΟΛΟΝΕΛΣ 58

    vs

    ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 48

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΡΓΚΑΝ ΜΠΕΡΣ 62

    vs

    ΝΟΡΦΟΛΚ ΣΤΕΙΤ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΧAΟΥΑΡΝΤ ΜΠΙΣΟΝ 88

    vs

    ΝΤΕΛΑΓΟΥΕΡ ΣΤΕΙΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 100

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΡΙΛΑΝΤ ΙΣΤΕΡΝ ΣΟΡ ΧΟΚΣ 60

    vs

    ΚΟΠΙΝ ΣΤΕΙΤ ΙΓΚΛΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ 67

    vs

    ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ 53

    vs

    ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ 78

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ 78

    vs

    ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 63

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΑΜ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ 58

    vs

    ΓΚΡAΜΠΛΙΝΓΚ ΣΤΕΙΤ ΤAΙΓΚΕΡΣ 57

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    SOUTHERN JAGUARS 89

    vs

    ΤΕΞΑΣ ΣΑΟΥΘΕΡΝ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΑΜΠAΜΑ ΧΟΡΝΕΤΣ 59

    vs

    ΤΖΑΚΣΟΝ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΛΚΟΡΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΕΙΒΣ 80

    vs

    ΠΡΕΙΡΙΙ ΒΙΟΥ ΑΜ ΠAΝΘΕΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΕΜΦΙΣ ΤAΙΓΚΕΡΣ 68

    vs

    ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΣΤΕΙΤ ΣΟΚΕΡΣ 60

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΒAΛΕΙ ΓΟΥΛΒΕΡΙΝΣ 51

    vs

    UMKC ΚΑΝΓΚΑΡΟΥΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ 75

    vs

    ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ 61

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    MONTANA ST. BOBCATS 73

    vs

    ΣAΟΥΘΕΡΝ ΓΙΟΥΤΑ ΘAΝΤΕΡΜΠΕΡΝΤΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΣΑΝ ΝΤΕΒΙΛΣ 83

    vs

    WASHINGTON HUSKIES 90

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΣΤΕΙΤ ΜΠΙΒΕΡΣ 68

    vs

    ΣΤAΝΦΟΡΝΤ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΜΟΝΤAΝΑ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 64

    vs

    ΝΟΡΔΕΡΝ ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΜΠΕΑΡΣ 71

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΣΤΕΙΤ 83

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΜΠAΠΤΙΣΤ ΛAΝΣΕΡΣ 50

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ 75

    vs

    ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ 70

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    EASTERN WASHINGTON 100

    vs

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΣΤΕΙΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛΣ 75

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΙΝΤΑΧΟ ΒAΝΝΤΑΛΣ 64

    vs

    ΓΟΥΕΜΠΕΡ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΑΙΛΝΤΚΑΤΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ 76

    vs

    ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ 65

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ 58

    vs

    ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ 55

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΝΤΕΙΒΙΣ ΑΓΚΙΣ 65

    vs

    ΧΑΒΑΗ ΡΕΙΝΜΠΟΟΥ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 67

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΛΟΝΓΚ ΜΠΙΤΣ ΣΤΕΙΤ 80

    vs

    ΚΑΛ ΠΟΛΙ ΜΑΣΤΑΝΓΚΣ 73

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣAΝΤΑ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 55

    vs

    ΚΑΛ ΣΤ. ΦΟΥΛΕΡΤΟΝ ΤΙΤΑΝΣ 53

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΒΙΚΙΝΓΚΣ 80

    vs

    ΝΟΘΕΡΝ ΑΡΙΖΟΝΑ 66

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΑΡΙΖΟΝΑ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ 83

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΟΥΓΚΑΡΣ 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΡΕΓΚΟΝ ΝΤΑΚΣ 90

    vs

    ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΜΠΕΑΡΣ 56

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ 76

    vs

    PORTLAND PILOTS 62

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ 71

    vs

    ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ 74

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣΙΑΤΛ ΓΙΟΥΝ. -

    vs

    ΣΙΚΑΓΟ ΣΤΕΙΤ ΚΟΥΓΚΑΡΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΝΟΡΘΕΡΝ ΑΙΟΒΑ ΠΑΝΘΕΡΣ -

    vs

    ΝΤΡΕΙΚ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -

    vs

    ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -

    vs

    ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ 92

    vs

    ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ 69

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ 74

    vs

    ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 72

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    GIMNASIA 94

    vs

    ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ 68

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΕΛΙΚΟ

    ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ 2

    vs

    ΚΟΜΠΡΕΣAΛ 2

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ