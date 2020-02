Σπαλ – Γιουβέντους: Ιστορικός Κριστιάνο, σκόραρε για ενδέκατο σερί ματς! (vid)

Πως δεν θα έγραφε ιστορία την ημέρα που συμπλήρωσε χίλια παιχνίδια στην επαγγελματική του καριέρα; Μετά από σέντρα του Χουάν Κουαδράδο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε εις βάρος της Σπαλ και σκόραρε για ενδέκατο διαδοχικό ματς πρωταθλήματος, κάτι που δεν έχει πετύχει ΠΟΤΕ παίκτης της Γιουβέντους.

Ο «CR7» ισοφάρισε το ρεκόρ όλων των εποχών στην Serie A, το οποίο κατείχαν ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα με την Φιορεντίνα (σεζόν 1994-95) και ο Φάμπιο Κουαλιαρέλα, πέρυσι με την Σαμπμντόρια.

Πλέον ο Κριστιάνο θα επιδιώξει να κάνει δικό του και αυτό το ρεκόρ και, μάλιστα, όχι σε ένα οποιοδήποτε παιχνίδι, αλλά στο ντέρμπι τίτλου με την Ίντερ στο Τορίνο, την Κυριακή (01/03)!

O gol do recorde! Cristiano Ronaldo se tornou o jogador com mais jogos seguidos marcando gol na história do Campeonato Italiano! pic.twitter.com/62lc2z9pR1

