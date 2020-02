Οι «τζιαλορόσι» πήραν την αξιέπαινη, αποτελεσματική και ιδιαίτερη πρωτοβουλία τη φετινή σεζόν να συνεργαστούν με οργανισμό που βοηθάει στην αναζήτηση παιδιών που έχουν χαθεί στην Ρώμη.

Για κάθε ανακοίνωση, είχαν ετοιμάσει κι ένα συνδυαστικό βίντεο για να φαίνονται παράλληλα και τα παιδιά που αγνοούνται, με αποτέλεσμα ορισμένα εξ αυτών να έχουν εντοπιστεί και να έχουν γυρίσει στις οικογένειές τους.

Η Ρόμα θέλει ν' ακολουθήσουν το παράδειγμά της κι άλλοι μεγάλοι σύλλογοι ώστε να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη δύναμη των social media για το καλό των παιδιών...

«Μπροστά σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί ενωμένοι, αυτό που έχουμε πετύχει ως Ρόμα είναι πάρα πολύ μικρό. Θα προσπαθήσουμε ενόψει της 25ης Μαΐου που είναι η Παγκόσμια Ημέρα αγνοούμενων παιδιών, να ενώσουμε τον ποδοσφαιρικό κόσμο για την ίδια καμπάνια κι όχι μονάχα σε αναρτήσεις για μεταγραφές» είπε ο επικεφαλής στρατηγικής των «τζιαλορόσι», Πολ Ρότζερς.

