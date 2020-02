Πρόσφατα αγόρασε στον Ρονάλντο ένα υπερ-δώρο για τα γενέθλιά του, ένα αυτοκίνητο αξίας 180.000 ευρώ. Και άπαντες αναρωτήθηκαν “που μπορεί να βρίσκει τόσα χρήματα η Τζορτζίνα;” Η απορία φαίνεται να λύνεται από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν αυτές τις μέρες στα social media και με βάση αυτά, η σύντροφος του Κριστιάνο, εισπράττει μηνιαίως ένα ποσό μεταξύ 50.000 – 100.000 ευρώ, για να είναι η σύντροφος του και μητέρα των παιδιών του.

Αυτά τα χρήματα ο CR7 της τα δίνει σαν μισθό, ώστε να μην χρειάζεται εκείνη να εργάζεται, αν και από μόνη της βγάζει ακόμα γύρω στις 8.000 – 10.000 ευρώ από τις δικές τις δραστηριότητες κυρίως στο Instagram.

Cristiano Ronaldo went to a dinner with the white Rolls Royce. He rode back home in a £114,336 black Mercedes-Benz G-Class birthday present from his girlfriend, Georgina Rodriguez pic.twitter.com/vK1MEGvpYQ

