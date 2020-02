Οι «λατσιάλι» βλέπουν τον Τσίρο Ιμόμπιλε να μη σταματάει να σκοράρει και την ομάδα τους ν' αρνείται πεισματικά να χάσει, φτάνοντας σε κατάσταση στην οποία διεκδικεί στα ίσια και κοντράρει τη Γιουβέντους για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Λίγη ώρα μετά τη νίκη με ανατροπή απέναντι στους «νερατζούρι» με το τελικό 2-1, οι οπαδοί της Λάτσιο έμειναν για λίγη ώρα στους δρόμους πανηγυρίζοντας για την ομάδα που τους έχει κάνει να περπατούν περήφανοι στην πόλη.

Lazio fans are REALLY enjoying their win over Inter tonight

Here's how it's lookin in the streets of

IG/laziorules pic.twitter.com/lvJ5Ei8DDI

— Italian Football TV (@IFTVofficial) February 17, 2020