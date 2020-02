«Καταφύγιο» στην Ουντινέζε βρήκε ο Σεμπάστιαν Πρεντλ

Αυστρία (Στουρμ Γκρατς), Γερμανία (Βέρντερ Βρέμης), Αγγλία (Γουότφορντ) και, πλέον, Ιταλία (Ουντινέζε). Ο... περίπλους του Σεμπάστιαν Πρεντλ τον βρίσκει, στα 32 του χρόνια, να δοκιμάζει την εμπειρία της Serie A.

Ο Αυστριακός κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με την Γουότφορντ την περασμένη Παρασκευή (31/01), υπέγραψε για ενάμισι χρόνο με τους «Φριουλάνι», οι οποίοι προέρχονται από τρεις διαδοχικές ήττες και βρίσκονται οκτώ βαθμούς μακριά από την ζώνη του υποβιβασμού.

Ο Πρεντλ, ο οποίος προ πενταετίας είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό, μετράει 73 συμμετοχές (και τέσσερα γκολ) με την φανέλα με το εθνόσημο και δεν αποκλείεται, εφόσον βρει θέση στο ροτέισον της Ουντινέζε, να τον συμπεριλάβει ο Φράνκο Φόντα στην 23άδα των Αυστριακών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του καλοκαιριού.

Prödl is an Udinese player!

The Austrian defender has signed a contract with the club which runs until 30 June 2021 pic.twitter.com/fI82pLrohj

— Udinese Calcio (Udinese_1896) February 4, 2020