Η Ζενίτ πήρε Γουεντέλ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για 20,3 εκατ. ευρώ (pic & vid)

Μετά την απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν από τη Λίβερπουλ, η Ζενίτ πραγματοποίησε νέο μεταγραφικό «χτύπημα» με την απόκτηση του Γουεντέλ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 20,5 εκατ. ευρώ.

Οι πρωταθλητές Ρωσίας ενισχύθηκαν ενόψει και της συμμετοχής τους στο Champions League, με τον 23χρονο Βραζιλιάνο χαφ, ο οποίος ήταν το σημείο αναφοράς στη μεσαία γραμμή της Σπόρτινγκ τα τελευταία δύο χρόνια (79 συμ./6 γκολ) και πλέον γίνεται κάτοικος Αγ. Πετρούπολης ως το 2025.

Welcome Wendel!

The Brazilian joins us from Sporting Lisbon on a long-term deal!

https://t.co/dmOJPXR71b pic.twitter.com/g7KZxJvY9K

— FC Zenit in English (@fczenit_en) October 6, 2020