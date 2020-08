Ο πρώην αρχηγός της Ρωσίας, Σιρόκοβ, έδειρε τον διαιτητή που τον απέβαλε (vid)

Στα 39 του και έχοντας αποχωρήσει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το 2016, ο Ρομάν Σιρόκοβ εξακολουθεί να αγωνίζεται σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Για κάποιον λόγο όμως ο πάλαι ποτέ αρχηγός της Εθνικής Ρωσίας (57/ 13) παίρνει το παιχνίδι πολύ πιο σοβαρά απ' όσο θα έπρεπε. Σε σημείο μάλιστα να ξαπλώσει με μπουνιές τον διαιτητή, ο οποίος τόλμησε να τον αποβάλει.



Ο Σιρόκοβ, ο οποίος το το 2007-'08 κατέκτησε με τη Ζενίτ το Europa League και το Σούπερ Καπ Ευρώπης, θα τιμωρηθεί με επ' αόριστον αποκλεισμό από το τοπικό πρωτάθλημα, αλλά ο διαιτητής δήλωσε ότι φοβάται να του κάνει μήνυση, μιας και ο πρώην θρύλος του ρωσικού ποδοσφαίρου, έχει πολύ υψηλές διασυνδέσεις.

The referee Nikita Danchenko plans to go to the police but fears his career might be over as "Shirokov has too many connections."

Shirokov only apologised this morning.

He's been suspended from all @Matchtv activity where he is an expert. pic.twitter.com/9yB6YVQnXT

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) August 11, 2020