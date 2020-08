Ο Λόβρεν έκανε ντεμπούτο και κατέκτησε το Super Cup Ρωσίας με την Ζενίτ (vid)

Μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος και Κυπέλλου, η Ζενίτ, επικράτησε της Λοκομοτίβ Μόσχας με 2-1 κατέκτησε το τρόπαιο του Super Cup, ολοκληρώνοντας το τρεμπλ.

Η ομάδα του Σεργκέι Σέμακ, άνοιξε το σκορ στο 14' με κεφαλιά του Ντζιούμπα ενώ στο δεύτερο ημίχρονο και στο 69' πέτυχε και δεύτερο τέρμα, στην αναμέτρηση, με τον Οζντόεφ. Το μόνο που κατάφερε να πετύχει η Λοκομοτίβ Μόσχας, ήταν να μειώσει στο 72' με τον Τσόρλουκα, με το 2-1 να παραμένει μέχρι το τέλος.

Η Ζενίτ, με αυτό το σκορ κατέκτησε το έκτο Super Cup στην ιστορία της ενώ το αξιοσημείωτο είναι πως ο Ντέγιαν Λόβρεν, στο ντεμπούτο του με τη νέα ομάδα, συνέβαλε τα μέγιστα γι' αυτή την επιτυχία.

Υπενθυμίζεται, πως ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός πριν από λίγες ημέρες, αποχώρησε από την Λίβερπουλ, έναντι 13 εκατ. ευρώ.

Dejan Lovren made his first appearance for Zenit today in the Russian Supercup final, Zenit beat Lokomotiv and now Dejan has won his first title with the Russian side in his first appearance.

Winner everywhere he goes!

pic.twitter.com/a6PcuG8Tzo

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) August 7, 2020