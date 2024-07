Ενδιαφέρον της Ομόνοιας για Κομαρόμι σύμφωνα με τους Ούγγρους

Δημοσίευμα από την Ουγγαρία εμπλέκει την Ομόνοια με τον νεαρό εξτρέμ Γκιόργκι Κομαρόμι.

Είδηση από... Ουγγαρία προκύπτει για τους φίλους της Ομόνοιας, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την εν λόγω χώρα, οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για τον 22 ετών εξτρέμ, Γκιόργκι Κομαρόμι.

Το «τριφύλλι» θέλει να ενισχυθεί στα «φτερά», εξετάζει την περίπτωση του Τόνγκια, και, σύμφωνα με τους Ούγγρους «τσεκάρει» και την περίπτωση του παίκτη της Πούσκας, για τον οποίο ενδιαφέρονται επίσης (σύμφωνα με το δημοσίευμα) Αντάλιασπορ και Ζαγκλέμπιε Λούμπιν.

🚨| Several teams are interested in György Komáromi. 🗞️



Antalyasport, Zaglebie Lubin and Omonia Nicosia are all said to be interested. 👀



Via: https://t.co/nVgaj7r2A6 pic.twitter.com/0r9yh1dfr4