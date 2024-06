Ο πρώην παίκτης του ΑΠΟΕΛ, έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του με τους Σκωτσέζους, όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικο που μοιράστηκε στα social media η ομάδα.

Ο Ζέφτε, παρά το ότι αποτελούσε έναν από τους διακαείς πόθους του ΑΠΟΕΛ, συνέχισε τελικά την καριέρα του στη Σκωτία μετά τη συμφωνία της Φλαμένγκο με τους Ρέιντζερς για την παραχώρηση του παίκτη.

Ο 20χρονος απουσίαζε στις πρώτες προπονήσεις της νέας του ομάδας έχοντας ζητήσει άδεια και πρόσφατα επέστρεψε ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή και να βρει τους ρυθμούς του ενόψει της νέας χρονιάς.

Οι Ρέιντζερς μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υλικό από την προετοιμασία των παικτών του, με τον 20χρονο να φαίνεται στις σχετικές φωτογραφίες.

📸 Pre-Season Work.



Click below to view the latest training gallery 👇