Οι φιλικοί αγώνες του ΑΠΟΕΛ θα παίξουν στην Cabelnet.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

30 Ιουνίου στις 19:00 (Ώρα Κύπρου) APOEL vs FK Spartak Subotica στο Cablenet Sports 1

4 Ιουλίου στις 19:00 (Ώρα Κύπρου) APOEL vs FK Novi Pazar στο Cablenet Sports 1

9 Ιουλίου στις 19:00 (Ώρα Κύπρου) APOEL vs FK Radnicki στο Cablenet Sports 1