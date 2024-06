Ο αρχηγός και πρώτος σκόρερ της εθνικής ομάδας της Ισημερινής Γουινέας, Εμίλιο Ενσούε, τιμωρήθηκε από τη FIFA επειδή έπαιζε παράτυπα με το εθνόσημο στο στήθος τα τελευταία έντεκα χρόνια!

Η FIFA τιμώρησε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισημερινής Γουινέας και τον Εμίλιο Νσούε για τις παράτυπες συμμετοχές του με την εθνική ομάδα από το 2013 και μετά.

Ο άλλοτε παίκτης των ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, δεν εξασφάλισε ποτέ το δικαίωμα να αγωνιστεί με το εθνόσημο και οι κυρώσεις τις οποίες αποφάσισε το αρμόδιο όργανο είναι σοβαρότατες τόσο για τον ίδιο, όσο και για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία επέβαλε πρόστιμο ύψους 150.000 ελβετικών φράγκων στην αφρικανική χώρα, καθώς και εξάμηνο αποκλεισμό στον Εμίλιο Ενσούε.

Ο 34χρονος μπακ αποφάσισε να να παίξει για την Εθνική της πατρίδας του πατέρα του το 2013, χωρίς να έχει εγκριθεί η συμμετοχή του. Για τον λόγο αυτό, η Ισημερινή Γουινέα έχασε δύο ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στα χαρτιά. Ο παίκτης παρ’ όλα αυτά συνέχισε να παίζει με το εθνόσημο τα επόμενα χρόνια.

Μάλιστα, στο πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής ανακηρύχθηκε πρώτος σκόρερ με πέντε γκολ! Η FIFA άνοιξε πρόσφατα νέα έρευνα για την περίπτωσή του την άνοιξη και αφαίρεσε εκ νέου δύο νίκες της Ισημερινής Γουινέας από τα προκριματικά του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

