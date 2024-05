Ο ΑΠΟΕΛ στο «κυνήγι» του χρυσού: Η Ευρώπη που υπόσχεται εκατομμύρια

Ο ΑΠΟΕΛ είναι ξανά μετά από χρόνια στα προκριματικά του Champions League και στοχεύει στην επιστροφή του σε ευρωπαϊκούς ομίλους, επιδιώκοντας την επιτυχία και τα οικονομικά οφέλη που τη συνοδεύουν.

Οι πρωταθλητές Κύπρου θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, με τη διοίκηση να έχει θέσει ως στόχο την πρόκριση στους ομίλους είτε του Europa League είτε του Champions League.

Τα οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι σημαντικά. Αναλυτικά, το χειρότερο σενάριο για τον ΑΠΟΕΛ είναι ο αποκλεισμός στα play off του Conference League, όπου τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε 1,53 εκατομμύρια ευρώ (175 χιλιάδες ευρώ από κάθε γύρο μέχρι τα play off, 750 χιλιάδες από τη συμμετοχή στα play off, και 260 χιλιάδες από τα μπόνους).

Σε περίπτωση πρόκρισης στους ομίλους του Conference League, τα έσοδα αυξάνονται σε 3,67 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αποκλεισμός στα play off του Europa League οδηγεί σε παρόμοια έσοδα, καθώς περιλαμβάνει τα 3,17 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδο στους ομίλους του Conference League και 350 χιλιάδες ευρώ από τα μπόνους.

Αν ο ΑΠΟΕΛ καταφέρει να προκριθεί στους ομίλους του Europa League μέσω των play off του, τα έσοδα αυξάνονται στα 4,66 εκατομμύρια ευρώ (4,31 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδο στους ομίλους και 350 χιλιάδες ευρώ από τα μπόνους). Εάν προκριθεί στα play off του Champions League, αλλά δεν περάσει στους ομίλους, τα συνολικά έσοδα θα φτάσουν τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας 4,29 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή στα play off και 4,31 εκατομμύρια ευρώ από την είσοδο στους ομίλους του Europa League.

Το καλύτερο σενάριο για τον ΑΠΟΕΛ είναι η πρόκριση στους ομίλους του Champions League, όπου τα έσοδα φτάνουν τα 18,62 εκατομμύρια ευρώ. Στους ομίλους, κάθε νίκη αποφέρει επιπλέον 2,1 εκατομμύρια ευρώ και κάθε ισοπαλία 700 χιλιάδες ευρώ.

Αντίστοιχα, στους ομίλους του Europa, η νίκη αποφέρει 450 χιλιάδες ευρώ και η ισοπαλία 150 χιλιάδες ευρώ, ενώ σε αυτούς του Conference, η νίκη αποφέρει 400 χιλιάδες ευρώ και η ισοπαλία 133 χιλιάδες ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει αλλαγή στο format των διοργανώσεων. Εάν ο ΑΠΟΕΛ προκριθεί στους ομίλους του Champions ή του Europa League, θα δώσει οκτώ αγώνες στην κύρια φάση (τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας), αντιμετωπίζοντας οκτώ διαφορετικές ομάδες.

Οι 36 ομάδες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας, με κάθε ομάδα να παίζει με δύο αντιπάλους από κάθε γκρουπ. Οι πρώτες οκτώ ομάδες της κατάταξης προκρίνονται απευθείας στη φάση των «16», ενώ οι ομάδες από την 9η έως την 24η θέση θα παίξουν διπλούς αγώνες για την πρόκριση στους «16».

Στο Conference League, κάθε ομάδα θα δώσει έξι αγώνες στην κύρια φάση (τρεις εντός και τρεις εκτός έδρας) εναντίον έξι διαφορετικών αντιπάλων. Η πρόκριση στους ομίλους οποιασδήποτε διοργάνωσης αποτελεί σημαντικό στόχο για τον ΑΠΟΕΛ, καθώς όχι μόνο ενισχύει το κύρος του συλλόγου, αλλά και εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα που μπορούν να ενισχύσουν το αγωνιστικό του πλάνο και τις μελλοντικές του επιτυχίες.