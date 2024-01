Η Νέα Σαλαμίνα ανακοίνωση τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας, με τον ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σελέα.

Η Νέα Σαλαμίνα προέβη σε ανακοίνωση, με την οποία γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε εν κοινή συναινέσει η συνεργασία της με τον ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Σελέα. Ο ποδοσφαιριστής ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2023 και συνολικά κατέγραψε 9 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ανακοινώνει την κοινή συναινέση λύση της συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Daniel Celea.

Ευχαριστούμε τον Daniel για τον επαγγελματισμό και τη σοβαρότητα που επέδειξε ως ποδοσφαιριστής της ομάδας μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή!

Με επιθυμία του Daniel μεταφέρουμε το πιο κάτω μήνυμα του προς τον κόσμο του Σωματείου μας.

«I would like to say thank you to the best and most fanatical supporters in Cyprus, the fans of the NEA SALAMINA team.

It was a pleasure to hear how they supported us at every match and how they pushed us from the stands.

I want to send them good health and to have as many victories as possible to make them happy. You’re the best»

(Θα ήθελα να στείλω ευχαριστίες στους καλύτερους και πιο φανατικούς υποστηρικτές στην Κύπρο, τους οπαδούς της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

Με ευχαρίστηση άκουγα πως μας υποστήριζαν σε κάθε παιχνίδι και πόσο μας έσπρωχναν από τις εξέδρες.

Θέλω να τους ευχηθώ υγεία και να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες που θα τους κάνουν χαρούμενους. Είστε οι καλύτεροι!)

