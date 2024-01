Φουλ των αλλαγών ο Σωφρόνης Αυγουστή, έχοντας και πάλι στη διάθεσή του τους πολύτιμους Φαμπιάνο και Μάθιους απέναντι σε έναν σχεδόν... ίδιο Άρη.

Ο Άρης Λεμεσού υποδέχεται στο «Αλφαμέγα» την Ομόνοια για την 18η αγωνιστική του πρωταθλήματος Cyta (7/1).

Ο Αυγουστή έχει και πάλι διαθέσιμους τους Φαμπιάνο και Μάθιους, ωστόσο θα ξεκινήσει έχοντας τον Παπαστυλιανού κάτω από τα δοκάρια. Τρεις οι αλλαγές του Κύπριου τεχνικού σε σχέση με το προηγούμενο ματς, με τον Σίμιτς αντί Σεμέδο και τον Κακουλλή αντί Μπέζους.

Από την άλλη, ο Αλεξέι Σπιλέφσκι έμεινε πιστός στην προηγούμενη ενδεκάδα του αλλάζοντας μόνο τον Μοτνόρ με τον Μπαμπίκα.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες των δύο ομάδων :

Ομόνοια: Παπαστυλιανού, Μίλετιτς, Λανγκ, Κουλιμπαλί, Σιπριάνο, Κούσουλος, Χαραλάμπους, Λοΐζου, Αλιούμ, Σίμιτς, Κακουλλής.

Άρης Λεμεσού: Βανά, Σανέ, Μουσούντα, Ουρόσεβιτς, Καζού, Νίκολιτς, Σόκε, Μπαμπίκα, Στρούσκ, Κοκόριν, Γκομίς.

