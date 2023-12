Η ομάδα του Σπιλέφσκι ευχαριστεί μέσω twitter τους τέσσερις σκόρερ της, που έκαναν το ντεμπούτο του Άρη στην Ευρώπη ξεχωριστό.

Λίγο πριν τη λήξη του 2023, ο Άρης Λεμεσού κάνει στα social media μία ανασκόπηση της χρονιάς και των όσων έγιναν.

Οι πρωταθλητές Κύπρου μπορεί να μην κατάφεραν να συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία, καθώς η ήττα από την Σπάρτα Πράγας (9/12,3-2) τους στέρησε το εισιτήριο για το Conference League , παρ' όλα αυτά ο σύλλογος θέλησε να ευχαριστήσει τους παίκτες που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια με τον καλύτερο τρόπο.

Με ανάρτησή του στο twitter, ο Άρης Λεμεσού αποθέωσε τους σκόρερ των ευρωπαϊκών γκολ της ομάδας. Πρόκειται για τους Κοκόριν, Μπένγκτσον, Μπαμπίκα και Μουσούντα.

Όλοι έβαλαν τη δική τους υπογραφή στο ιστορικό ντεμπούτο του συλλόγου στη δεύτερη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης, το Europa League.

Δείτε το tweet:

𝐀𝐑𝐈𝐒 𝐈𝐍 𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 | 𝐎𝐮𝐫 𝐬𝐜𝐨𝐫𝐞𝐫𝐬



Thank you guys for this historical debut!#UEL pic.twitter.com/IGunl9c1td