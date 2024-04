Η ομοσπονδία της Αλβανίας θέλησε να αποφύγει κάθε ενδεχόμενο επεισοδίων στο ντέρμπι της πρωτεύουσας ανάμεσα στα Τίρανα και την Παρτιζάνι, ξηλώνοντας τα καθίσματα στα δύο πέταλα ώστε να μην έχουν τη δυνατότητα οι οπαδοί να τα βγάλουν και να τα πετάξουν στον αγωνιστικό χώρο.

Νικήτρια την Παρτιζάνι βρήκε το μεγάλο ντέρμπι της αλβανικής πρωτεύουσας. Η Παρτιζάνι επικράτησε απέναντι στα Τίρανα με 2-1 και παρέμεινε ζωντανή στη μάχη του τίτλου μειώνοντας τη διαφορά στον έναν βαθμό από την 2η Βλαζνία και στους έξι από την 1η Εγνατία.

Ο φόβος των επεισοδίων πριν από την έναρξη ήταν μεγάλος στην πρωτεύουσα και για αυτό η ομοσπονδία πήρε τα μέτρα της θέλοντας να αποφύγει τις εντάσεις. Έτσι η ομοσπονδία αποφάσισε να προχωρήσει σε μια... πρωτοποριακή απόφαση, ξηλώνοντας όλα τα καθίσματα και στα δύο πέταλα των οργανωμένων οπαδών των δύο ομάδων.

Η ομοσπονδία σκέφτηκε ότι εάν η κατάσταση ξέφευγε, οι οπαδοί θα έβγαζαν τα καθίσματα από τις κερκίδες της «Arena Kombëtare» και θα τα πετούσαν προς τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι οι υπεύθυνοι αποφάσισαν στο ξήλωμα των συγκεκριμένων καθισμάτων ώστε να μειώσουν τις πιθανότητες ενδεχομένων τραυματισμών από πιθανή ρίψη καθισμάτων στον αγωνιστικό χώρο.

