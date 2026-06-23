Μουντιάλ 2026: Ο Κριστιάνο άφησε το φάουλ στον Μέντες και ήρθε το 2-0
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Στο 17ο λεπτό ο Νούνο Μέντες σκόραρε με μία εκτέλεση φάουλ για το 2-0 στο παιχνίδι Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν.
Ήταν η στιγμή όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέντες πήγαν στην εκτέλεση φάουλ. Ο Πορτογάλος σταρ άφησε εν τέλει την εκτέλεση στον συμπαίκτη του που με ωραίο χτύπημα έκανε το 2-0 στο 17ο λεπτό του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν.
Ήταν μόλις το 2ο γκολ - φάουλ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ μετά από αυτό του Κριστιάνο το 2018.
@Photo credits: ΕΡΤ
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