Στο 17ο λεπτό ο Νούνο Μέντες σκόραρε με μία εκτέλεση φάουλ για το 2-0 στο παιχνίδι Πορτογαλία - Ουζμπεκιστάν.

Ήταν η στιγμή όπου ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέντες πήγαν στην εκτέλεση φάουλ. Ο Πορτογάλος σταρ άφησε εν τέλει την εκτέλεση στον συμπαίκτη του που με ωραίο χτύπημα έκανε το 2-0 στο 17ο λεπτό του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουζμπεκιστάν.

Ήταν μόλις το 2ο γκολ - φάουλ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ μετά από αυτό του Κριστιάνο το 2018.