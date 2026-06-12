Κουκουρέγια: «Θα κάνω τατουάζ το πρόσωπο του Ντε Λα Φουέντε αν κερδίσουμε το Μουντιάλ»

Το πρόσωπο του Ντε Λα Φουέντε έχει σκοπό να κάνει τατουάζ ο Κουκουρέγια, αν η Ισπανία κερδίσει το Μουντιάλ 2026.

Η κλεψύδρα αδειάζει και η ημέρα για την «πρεμιέρα» της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 πλησιάζει. Η Ρόχα έχει «ραντεβού» με το Πράσινο Ακρωτήρι (15/6) με τον Γιαμάλ να είναι τελικά στις προπονήσεις για να δώσει το «παρών» στο πρώτο ματς. Πριν καλά - καλά αρχίσουν τις υποχρεώσεις τους έχουν ξεκινήσει να σκέφτονται τι θα κάνουν αν κατακτήσουν το τρόπαιο, με τον Κουκουρέγια να σκοπεύει να κάνει κάτι τρελό!

Χωρίς αμφιβολία το σύνολο του Ντε Λα Φουέντε είναι ένα από τα φαβορί για να κατακτησει το πολυπόθητο τρόπαιο, Πολλοί από τους Πρωταθλητές Ευρώπης έχουν κληθεί να απαντήσουν τι θα κάνουν αν τελικά τα καταφέρουν. Πρόσφατα ο Γιαμάλ είπε πως αν κερδίσουν θα αφήσει τα γένια του να μακρύνουν για τρεις εβδομάδες και θα κληρώσει 100 ζευγάρια ακουστικών Beats!

Έτσι θέλησε και ο Κουκουρέγια που είθισται να γίνεται viral να δώσει και αυτός με τη σειρά του τη δική του απάντηση. Αναλυτικότερα ο Ισπανός μπακ της Τσέλσι ανέφερε πως θα κάνει κάτι... τρελό. Αφού υποσχέθηκε πως θα κάνει τατουάζ το πρόσωπο του Ντε Λα Φουέντε.

💥🇪🇸 OJO a la promesa de @cucurella3 si España gana el Mundial...



😳 "Me tatúo la cara de Luis de la Fuente"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VcHDl2ga6t June 11, 2026

Αξίζει να θυμίσουμε πως το 2024 όταν η Ισπανία κατέκτησε το EURO είχε δώσει και τότε μια υπόσχεση. Η οποία ήταν να βάψει τα μαλλία του κόκκινα. Κάτι που τελίκα έκανε....