Άβολο backstage σκηνικό με τους παίκτες της Ιταλίας να πανηγυρίζουν γιατί θα αντιμετωπίσουν τη Βοσνία αντί της Ουαλίας στο δρόμο προς το Μουντιάλ.

Η πρόκριση της Βοσνίας στον τελικό των Play Offs του Μουντιάλ, μετά τη νίκη επί της Ουαλίας στα πέναλτι, προκάλεσε υπέρμετρο ενθουσιασμό στην εθνικής Ιταλίας. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες των Ατζούρι αντέδρασαν για το αποτέλεσμα αυτό έχει προκαλέσει την οργή των Βόσνιων.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, παίκτες όπως ο Ντιμάρκο και ο Πιο Εσπόζιτο παρακολουθούσαν μέσα από το τάμπλετ του Βικάριο τη «ρώσικη ρουλέτα» στο Κάρντιφ και μόλις οριστικοποιήθηκε η πρόκριση της Βοσνίας, άρχισαν να ζητοκραυγάζουν θεωρώντας προφανώς πως η ομάδα αυτή είναι πιο... βατή σε σχέση με τους Ουαλούς. Η εικόνα αυτή, που μεταδόθηκε live από το Rai Sport, εξόργισε ακόμα και τον σχολιαστή Λέλε Αντάνι, ο οποίος καταδίκασε στον αέρα της εκπομπής τη συμπεριφορά των παικτών της Σκουάντρα Ατζούρα.

Την ίδια ώρα στα social γίνεται λόγος για μια υπεροψία των Ιταλών, που μοιάζουν να υποτιμούν τη δυναμική της Βοσνίας, με τους φιλάθλους να διαβεβαιώνουν πως οι διεθνείς τους θα πουν την τελευταία τους λέξη μέσα στο γήπεδο.

