Η FIFA βρίσκεται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φιλάθλων, η οποία κατηγορεί την ομοσπονδία ότι «αποκλείει» τους φιλάθλους με αναπηρία από το Μουντιάλ του 2026.

Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φιλάθλων (Football Supporters Europe – FSE) βρίσκεται η FIFA, η οποία κατηγορείται ότι μέσω της πολιτικής τιμολόγησης αποκλείει τους φιλάθλους με αναπηρία από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, το Δίκτυο Φιλάθλων για την Αναπηρία και την Ένταξη της FSE χαρακτηρίζει τις τιμές των εισιτηρίων «υπερβολικά υψηλές» και «απαγορευτικές». Παράλληλα, ζητά μείωση του κόστους για τα άτομα με αναπηρία, δωρεάν είσοδο για τους συνοδούς τους, καθώς και άνοιγμα διαλόγου με τις οργανώσεις φιλάθλων.

Όπως επισημαίνει η FSE, τα εισιτήρια προσβασιμότητας δεν προσφέρονται στη φθηνότερη Κατηγορία 4, αλλά μόνο στις Κατηγορίες 1 έως 3. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι φίλαθλοι με αναπηρία καλούνται να πληρώσουν από 140 έως και 450 δολάρια για έναν αγώνα της φάσης των ομίλων. Ακόμη πιο έντονη είναι η κριτική για τον τελικό, όπου το χαμηλότερο διαθέσιμο εισιτήριο προσβασιμότητας φτάνει τα 4.185 δολάρια, ποσό που η οργάνωση χαρακτηρίζει «άνευ προηγουμένου».

Η FSE υπενθυμίζει ότι στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 τα εισιτήρια για ΑμεΑ κόστιζαν μόλις 10 ευρώ και περιλάμβαναν δωρεάν συνοδό. Αντίθετα, στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 οι συνοδοί θα πληρώνουν κανονικά εισιτήριο, κάτι που η οργάνωση θεωρεί «ακατανόητο» και έναν «άδικο επιπλέον φόρο», ο οποίος στην πράξη διπλασιάζει το συνολικό κόστος και αποκλείει μεγάλο αριθμό φιλάθλων με αναπηρία.

Επίσης, τονίζεται ότι η σημερινή πολιτική τιμών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα ένταξης που επικαλέστηκε στην προηγούμενη διοργάνωση ο Ινφαντίνο.

Από την πλευρά της, η FIFA απάντησε μέσω εκπροσώπου της ότι το σύστημα τιμολόγησης που εφαρμόζεται «αντανακλά τις συνθήκες της αγοράς για μεγάλης κλίμακας αθλητικά και ψυχαγωγικά γεγονότα».