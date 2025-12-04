Η FIFA και ο θρυλικός διαιτητής, Πιερλουίτζι Κολίνα έριξαν προτάσεις που θα συζητηθούν και θα προκαλέσουν αντιδράσεις ενόψει Μουντιάλ.

Μία μέρα πριν από την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο πρώην διαιτητής Πιερλουίτζι Κολίνα, πρόεδρος της επιτροπής διαιτησίας της FIFA, ανακοίνωσε πρωτοβουλίες για να «κάνει το ποδόσφαιρο πιο δίκαιο». Πρώτα απ’ όλα, θα αντιμετωπιστούν οι ψεύτικοι τραυματισμοί. «Αν ένας παίκτης στο γήπεδο χρειάζεται βοήθεια από το ιατρικό τιμ, μετά την αποχώρησή του από το γήπεδο δεν θα μπορεί να συμμετέχει στο ματς για δύο λεπτά», δήλωσε ο Ιταλός, προσθέτοντας με ειρωνικό τρόπο: «Έτσι θα έχει χρόνο να… αναρρώσει».

Το πρόβλημα με τους τερματοφύλακες που προσποιούνται τραυματισμούς για να δώσουν χρόνο στον προπονητή να δώσει νέες τακτικές οδηγίες, θα αντιμετωπιστεί επίσης. «Σκέφτομαι τρόπους για αυτό, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι ακόμα», ανέφερε ο θρυλικός διαιτητής. «Βλέπω επίσης ότι οι τερματοφύλακες σήμερα παραμένουν πολύ περισσότερο τραυματισμένοι στο έδαφος, ακόμη και με κράμπες, σε σύγκριση με πριν από μερικά χρόνια».

Όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, οι διαιτητές κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα φορούν κάμερα σώματος, ώστε οι τηλεθεατές να μπορούν να παρακολουθούν τον αγώνα από τη δική τους οπτική γωνία. Για τα οφσάιντ, το VAR θα στέλνει αμέσως σήμα στον βοηθό διαιτητή.

Ο Κολίνα ανακοίνωσε επίσης ότι οι επεμβάσεις του VAR για κόρνερ και δεύτερη κίτρινη κάρτα για παίκτη βρίσκονται ήδη υπό εξέταση. «Δεν αποκλείω αυτές οι επεμβάσεις του VAR να εφαρμοστούν ακόμη και στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στα τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα που χρειάζονται οι κεντρικοί αμυντικοί για να ανέβουν για να προσπαθήσουν να πάρουν κεφαλιά, η απόφαση μπορεί ήδη να διορθωθεί ή όχι από το VAR», πρόσθεσε.

Ο Γιοχάνες Χόλτσμυλερ, διευθυντής καινοτομίας της FIFA, ανακοίνωσε επίσης την εισαγωγή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο ποδόσφαιρο. Οι λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν στις 6 Ιανουαρίου.

Οι πιθανές αλλαγές ενόψει Μουντιάλ