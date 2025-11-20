Μουντιάλ 2026, Playoffs: Ανοικτός δρόμος για Ιταλία, στα δύσκολα η Αλβανία!

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) η κλήρωση των Playoffs για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με επίτιμο προσκεκλημένο τον Κριστιάν Καρεμπέ. Δείτε τα μονοπάτια για τα 6 εναπομείναντα εισιτήρια.

Γνωστά έγιναν το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11) τα μονοπάτια που θα κληθούν να... προχωρήσουν οι 16 εναπομείνασες ευρωπαϊκές χώρες (12 από τα προκριματικά και 4 από το Nations League, στο δρόμο για τα τέσσερα τελευταία εισιτήρια της Γηραιάς Ηπείρου, ενώ γνωστοποιήθηκαν τα ζευγάρια και για τα άλλα 2 από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες, ενόψει του Μουντιάλ του 2026.

Μάλιστα, τα ζευγάρια των FIFA Playoffs προέκυψαν από τα χέρια του στρατηγικού συμβούλου του Ολυμπιακού, Κριστιάν Καρεμπέ.

Οι ομάδες της Ευρώπης είχαν χωριστεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, οι δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 πήραν τη θέση τους στα γκρουπ μέσω του ranking τους στη FIFA, ενώ οι 4 ομάδες του Nations League, που δεν βρέθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις, μπήκαν στο 4ο γκρουπ.

Από την διαδικασία προέκυψαν τέσσερα μονοπάτια (Path A,B,C,D) Μια χώρα από το Pot 1 θα φιλοξενήσει μια άλλη από το Pot 4. Ο άλλος ημιτελικός θα διεξαχθεί μεταξύ μας ομάδας από το Pot 2, κόντρα σε μια ομάδα από το Pot 3.

Οι νικητές αυτών των δύο ημιτελικών θα μονομαχήσουν σε μονό αγώνα και η έδρα του τυπικά γηπεδούχου θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης.

Όσον αφορά τα άλλα δυο εισιτήρια από τα FIFA Playoffs, στον ένα τελικό ήδη περιμένει το Κονγκό, και στον άλλο το Ιράκ. Οι ημιτελικοί όπως προέκυψαν είναι Νέα Καληδονία - Τζαμάικα και Βολιβία - Σουρινάμ.

Θυμίζουμε πως τα ημιτελικά θα διεξαχθούν στις 26 και οι τελικοί στις 31 Μαρτίου 2026, ενώ τα παιχνίδια είναι μονά, και, σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί, πέναλτι.

Τα ζευγάρια των Playoffs του Μουντιάλ 2026

European Playoffs

Path A:

Ημιτελικός 1: Ιταλία - Β. Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path B:

Ημιτελικός 1: Ουκρανία - Σουηδία

Ημιτελικός 2: Πολωνία - Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path C:

Ημιτελικός 1: Τουρκία - Ρουμανία

Ημιτελικός 2: Σλοβακία - Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path D:

Ημιτελικός 1: Δανία - Β. Μακεδονία

Ημιτελικός 2: Τσεχία - Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

FIFA Playoffs

Path A:

Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία - Τζαμάικα

Τελικός: Νικητής ζευγαριού 1 - Κονγκό

Path B:

Ημιτελικός 2: Βολιβία - Σουρινάμ

Τελικός: Νικητής ζευγαριού 2 - Ιράκ