Το μεσημέρι της Πέμπτης (20/11, 14:00) θα λάβει χώρα η κλήρωση των Playoffs για τα τελικά του Μουντιάλ 2026, με τις 16 ευρωπαϊκές χώρες αλλά και εκείνες από τη ζώνη της Αμερικής και Ασίας να μαθαίνουν αντιπάλους.

Ημέρα κλήρωσης είναι η σημερινή (20/11) για τα Playoffs του Μουντιάλ 2026, καθώς οι 12+4 ομάδες που δεν εξασφάλισαν την απευθείας πρόκριση μέσω της προκριματικής φάσης που ολοκληρώθηκε, θα μάθουν το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσουν για να πάρουν τα τέσσερα εισιτήρια που απέμειναν στη ζώνη της Ευρώπης, ενώ φυσικά υπάρχουν και εκείνες από τη ζώνη της Αμερικής και της Ασίας.

Συγκεκριμένα, οι 12 ομάδες που τερμάτισαν στην 2η θέση των ομίλων των προκριματικών, καθώς και οι 4 που πήραν μια θέση στα Playoffs μέσω του προηγούμενου Nations League, θα μπουν στην κληρωτίδα στις 14:00.

Οι 16 συνολικά χώρες λοιπόν, έχουν ήδη κατανεμηθεί σε 4 γκρουπ δυναμικότητας, από τα οποία θα προκύψει το μονοπάτι τους. Οι δεύτεροι των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 πήραν τη θέση τους στα γκρουπ μέσω του ranking τους στη FIFA, ενώ οι 4 ομάδες του Nations League, που δεν βρέθηκαν στις δυο πρώτες θέσεις, μπήκαν στο 4ο γκρουπ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Β. Ιρλανδία

Πως προκρίνονται οι ομάδες

Μετά την κλήρωση, θα δημιουργηθούν τέσσερα μονοπάτια (Path A,B,C,D) Μια χώρα από το Pot 1 θα φιλοξενήσει μια άλλη από το Pot 4. Ο άλλος ημιτελικός θα διεξαχθεί μεταξύ μας ομάδας από το Pot 2, κόντρα σε μια ομάδα από το Pot 3.

Οι νικητές αυτών των δύο ημιτελικών θα μονομαχήσουν σε μονό αγώνα και η έδρα του τυπικά γηπεδούχου θα προκύψει κατόπιν κλήρωσης. Τα παιχνίδια θα γίνουν στις 26 (ημιτελικά) και 31 (τελικοί) Μαρτίου 2026.

⏰ Play-offs Draws on Thursday at 13:00 CET!



🔷 UEFA Play-offs: 4 nations will qualify for the 2026 FIFA World Cup!



🏟️ Pot 1 and Pot 3 nation host Semifinals, host of Finals decided by draw!



🔶 FIFA Play-offs: 2 nations will qualify for the 2026 FIFA World Cup!



🏟️ All matches… pic.twitter.com/fw1JkT4QHM — Football Rankings (@FootRankings) November 19, 2025

Τα άλλα δυο εισιτήρια

Όσον αφορά τα εναπομείναντα 2 εισιτήρια για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά, τα πράγματα είναι πιο απλά. Στον ένα τελικό ήδη περιμένει το Κονγκό, και στον άλλο το Ιράκ.

Οι πιθανοί ημιτελικοί είναι Βολιβία εναντίον Τζαμάικα ή Σουρινάμ ο ένας, και ο άλλος Νέα Καληδονία εναντίον Τζαμάικα ή Σουρινάμ. Όλα τα ματς θα διεξαχθούν στο Μεξικό.