Δεν είναι ανέκδοτο: Ο προπονητής του Πιερό στην Αϊτή προπονεί την ομάδα εξ αποστέσεως!

Η Αϊτή του Φραντζί Πιερό πανηγύρισε την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, ωστόσο χαρακτηρίζεται από κάτι ασυνήθιστο, καθώς ο προπονητής της δεν έχει βρεθεί ποτέ στη χώρα!

Την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 πανηγυρίζει εδώ και ώρες η Αϊτή. Η ομάδα του Φραντζί Πιερό επικράτησε με 2-0 της Νικαράγουα, με τον στράικερ της ΑΕΚ να ξεκινά βασικός στο ματς, αλλά να γίνεται αλλαγή λόγω τραυματισμού στο 32'.

Ακόμη και έτσι όμως, ο υψηλόσωμος φορ και οι συμπαίκτες του χάρηκαν με την ψυχή τους αυτή την επιτυχία, καθώς η Αϊτή προκρίνεται στην τελική φάση Μουντιάλ μόλις για 2η φορά στην ιστορία της.

Το παράδοξο της υπόθεσης ωστόσο, έχει να κάνει με τον προπονητή της ομάδας, Σεμπαστιάν Μινιέ. Όπως προκύπτει από τα μίντια, ο Γάλλος τεχνικός δεν έχει προπονήσει ποτέ από κοντά το γκρουπ του! Η χώρα δοκιμάζεται από συγκρούσεις μεταξύ Αστυνομίας και ένοπλων συμμοριών, και, ως εκ τούτου, για λόγους ασφαλείας, οι ταξιδιώτες προειδοποιούνται να μην ταξιδεύουν στην Αϊτή.

Ο Μινιέ ανέλαβε τη χώρα τον Μάρτιο του 2024, και δεν έχει πατήσει ποτέ το πόδι του εκεί! Όπως ο ίδιος δήλωσε, πήρε πληροφορίες από αρμόδιους και έτσι «έστησε» την ομάδα, την οποία προπονεί εξ' αποστάσεως!

«Είναι αδύνατο επειδή είναι πολύ επικίνδυνο. Συνήθως ζω στις χώρες όπου εργάζομαι, αλλά δεν μπορώ εδώ. Δεν υπάρχουν πλέον διεθνείς πτήσεις που να προσγειώνονται εκεί. Μου έδωσαν πληροφορίες και προπονούσα την ομάδα εξ αποστάσεως».