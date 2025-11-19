Η πρόταση του Μοντέλα για την αλλαγή στη προκριματική διαδικασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο Ιταλός προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας, Βιτσέντζο Μοντέλα, προτείνε μία αλλαγή στη προκριματική διαδικασία του παγκοσμίου Κυπέλλου στα πρότυπα του Champions League.

Εχθές, Τρίτη (18/11) τελείωσε και επίσημα η προκριματική διαδικασία για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με πολλούς ευρωπαίους προπονητές να τα «βάζουν» με τη FIFA, καθώς τα προκριματικά της Ευρώπης είναι υπερβολικά απαιτητικά σε σύγκριση με άλλες ηπείρους και ειδικά τη Νότια Αμερική.

Πιο συγκεκριμένα στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο ξεκινά στις 11 Ιουνίου και θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η Ευρώπη θα έχει μόνο 16 από τις συνολικά 54 ομάδες που συμμετείχαν στην προκριματική φάση. Αυτό αντιπροσωπεύει το 29,6%. Η Νότια Αμερική από την άλλη έχει ήδη εξασφαλίσει το 60% των ομάδων της, έξι από τις δέκα που αγωνίστηκαν για την πρόκριση, και θα μπορούσε να προσθέσει μία ακόμη εάν η Βολιβία προκριθεί μέσω των διηπειρωτικών πλέι οφ τον Μάρτιο. Με άλλα λόγια, από τις δέκα, μόνο τρεις είναι πιθανό να μείνουν εκτός τελικής φάσης: η Χιλή, το Περού και η Βενεζουέλα.

Αυτό το ποσοστό, το οποίο μπορεί να φτάσει το 70%, είναι εξωφρενικό και ξεπερνάει οποιαδήποτε άλλη συνομοσπονδία. Η Αφρική για παράδειγμα μπορεί να έχει έως και 10 θέσεις (18,86%), η Ασία έως και 9 (19,5%). Η Βόρεια και Κεντρική Αμερική, με τρεις επιπλέον θέσεις για τους γηπεδούχους, έχει έξι (18,75%). Τέλος, το μέγιστο της Ωκεανίας είναι δύο θέσεις από τις συνολικά έντεκα ομάδες (18,18%), η Νέα Ζηλανδία που έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο της και η Νέα Καληδονία που συμμετέχει στα μπαράζ. (Η Αυστραλία συμμετέχει εδώ και μερικά χρόνια στα προκριματικά της Ασίας)

Ο Τζενάρο Γκατούζο, προπονητής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, μίλησε για αυτό το θέμα την περασμένη εβδομάδα. «Ο όμιλος της Νότιας Αμερικής έχει 10 ομάδες, οι έξι πηγαίνουν απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και η έβδομη παίζει πλέι οφ εναντίον της ομάδας της Ωκεανίας... Αυτό είναι το ατυχές για εμάς. Πρέπει να επανεξετάσουμε κάτι, αυτό δεν είναι δίκαιο».

Ένας άλλος Ιταλός προπονητής, ο Βιντσέντζο Μοντέλα, που βρίσκεται στο πάγκο της Τουρκίας, εξέφρασε και εκείνος με τη σειρά του τα παράπονα του για το πλεονέκτημα που έχει η Νότια Αμερική έναντι των υπολοίπων, στη συνέντευξη Τύπου μετά την εκτός έδρας ισοπαλία της ομάδας του με την Ισπανία.

«Το είχα σκεφτεί και πριν. Για να προκριθούμε απευθείας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπρεπε να τερματίσουμε μπροστά από την καλύτερη ομάδα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, την Ισπανία. Στη Νότια Αμερική, η φάση των ομίλων είναι μεγάλη, με έξι απευθείας θέσεις και την πιθανότητα να γίνουν λάθη, τα οποία μπορεί εν τέλει να μη σου στοιχίσουν τίποτα. Εδώ, ένα λάθος μπορεί να σε στείλει στα πλέι οφ ή ακόμα και να σε αποκλείσει».

Ο 51χρόνος τεχνικός προχώρησε ένα βήμα παραπέρα και πρότεινε τη δική του ιδέα για το πως μπορεί να διορθωθεί αυτή η «αδικία», χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη League Phase του Champions League. «Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να στραφούμε σε ένα ενιαίο μοντέλο όπως αυτό του Champions League, ή όπως τα εγχώρια πρωταθλήματα. Μου αρέσει και θα ήταν πιο δίκαιο για όλους νομίζω».