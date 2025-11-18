Η Εθνική Ελλάδας είδε δυο φορές την μπάλα στο δοκάρι από τα πόδια των Μασούρα – Τζόλη και τελικά έμεινε στο άγευστο 0-0 εναντίον της Λευκορωσίας.

Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε πιο κάτω τα 2 δοκάρια (των Μασούρα και Τζόλη) και τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα στην Ουγγαρία με το 0-0 στο Λευκορωσία - Ελλάδα.