Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0: Τα highlights του αγώνα
Η Εθνική Ελλάδας είδε δυο φορές την μπάλα στο δοκάρι από τα πόδια των Μασούρα – Τζόλη και τελικά έμεινε στο άγευστο 0-0 εναντίον της Λευκορωσίας.
Ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής μας ομάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δείτε πιο κάτω τα 2 δοκάρια (των Μασούρα και Τζόλη) και τις κορυφαίες στιγμές του αγώνα στην Ουγγαρία με το 0-0 στο Λευκορωσία - Ελλάδα.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
