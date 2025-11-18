Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Μάνταλος έβγαλε σε θέση βολής τον Τζόλη, τράνταξε το δοκάρι με υπέροχο πλασέ (vid)
Στο 77ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία ο Τζόλης τράνταξε το δοκάρι με εξαιρετικό πλασέ, έπειτα από αντεπίθεση που «έτρεξε» ο Μάνταλος.
Δεύτερο δοκάρι για την Εθνική Ελλάδας στο ματς με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία. Στο 77ο λεπτό ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, πέρασε υπέροχα στον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έκανε εξαιρετικό πλασέ και σημάδεψε το κάθετο δοκάρι.
Θυμίζουμε πως στο πρώτο μέρος του αγώνα ήταν ο έτερος βασικός εξτρέμ, Γιώργος Μασούρας, είχε δοκάρι.
