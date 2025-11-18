Στο 32' η Ελλάδα έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Λευκορωσία με τον Μασούρα.

Η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος.

Στο 32' η Εθνική μας έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Ο Τσιμίκας γύρισε, ο Μάνταλος δεν βρήκε την μπάλα με διπλή προσπάθεια και ο Μασούρας πλάσαρε από κοντά, αλλά σημάδεψε τη ριζά του κάθετου δοκαριού.