Λευκορωσία - Ελλάδα: Ο Μασούρας από κοντά σημάδεψε το δοκάρι
Στο 32' η Ελλάδα έφτασε πολύ κοντά στο να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Λευκορωσία με τον Μασούρα.
Η Ελλάδα ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ κόντρα στη Λευκορωσία σε ουγγρικό έδαφος.
Στο 32' η Εθνική μας έφτασε μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Ο Τσιμίκας γύρισε, ο Μάνταλος δεν βρήκε την μπάλα με διπλή προσπάθεια και ο Μασούρας πλάσαρε από κοντά, αλλά σημάδεψε τη ριζά του κάθετου δοκαριού.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.