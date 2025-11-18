Χάρη σε μία μοναδική έμπνευση από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, η Σκωτία πήρε κεφάλι στο σκορ με την Δανία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ματς-τελικός αυτό μεταξύ της Σκωτίας και της Δανίας στην τελευταία αγωνιστική των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αφού μόνο μία θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Οι Σκωτσέζοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό με ένα φανταστικό ψαλιδάκι από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ. Ο Ντόακ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο μέσος της Νάπολι, από το ύψος του πέναλτι πέτυχε ένα απίστευτο τέρμα!

Απολαύστε: