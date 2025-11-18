Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Φανταστικό ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ, προβάδισμα της Σκωτίας στον «τελικό» με Δανία (vid)
Ματς-τελικός αυτό μεταξύ της Σκωτίας και της Δανίας στην τελευταία αγωνιστική των Προκριματικών του Μουντιάλ 2026, αφού μόνο μία θα πάρει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Οι Σκωτσέζοι πήραν το προβάδισμα μόλις στο 3ο λεπτό με ένα φανταστικό ψαλιδάκι από τον Σκοτ ΜακΤόμινεϊ. Ο Ντόακ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο μέσος της Νάπολι, από το ύψος του πέναλτι πέτυχε ένα απίστευτο τέρμα!
Απολαύστε:
🚨🚨| GOAL: SCOTT MCTOMINAY. WHAT A GOAL!!!!— CentreGoals. (@centregoals) November 18, 2025
Scotland 1-0 Denmark
pic.twitter.com/xrTgkPgZua
